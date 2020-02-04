В некоторых районах Краснодарского края введён режим ЧС из-за подтопления

В Туапсинском районе и Горячем Ключе в ночь на 4 февраля затопило несколько сельских поселений после ливней.

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Туапсинском районе вышла из берегов река Дефань.

Также произошло повышение уровня воды в реках Кавярзе и Чепси в Горячем Ключе с последующим их выходом из берегов.

На местах затопления работают оперативные группы МЧС.

«За минувшие сутки в муниципалитете выпал 31 мм осадков. Плюс к нам пришёл поток воды со стороны Туапсе. По состоянию на 07:30 уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки — 431 мм, в 08:30 уровень воды составил 420 мм. В связи с подтоплением перекрыт проезд по улице Пономаренко, дорога в районе ГАИ также перекрыта», — сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

В мэрии уточнили, что в городе введён режим ЧС.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что с 5 по 7 февраля на полуострове ожидается резкое похолодание и сильные осадки.