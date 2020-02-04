Эксперт оценил опасность тёплой зимы для налима

Доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Лайус рассказал об опасности тёплой зимней погоды для налима.

По его словам, налим — единственный представитель семейства тресковых в российских пресных водах с зимним нерестом.

В беседе с «Невскими новостями» специалист отметил, что в результате потепления эти рыбы могут ощущать нехватку кислорода.

«Наблюдаемое сейчас потепление может неблагоприятно сказаться на налиме — как в результате прямого воздействия, например в силу того, что в тёплой воде растворяется меньше кислорода, а налим чувствителен к его недостатку», — пояснил Дмитрий Лайус.

Он также добавил, что в условиях потепления другие хищники, такие как щука, окунь и сом, которые являются более теплолюбивыми, получают преимущество при конкуренции с налимом.

Ранее ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с радио Sputnik сообщила, что в связи с тёплой зимой в России возможны единичные случаи активизации клещей.