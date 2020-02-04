В Москве 4 февраля ожидается до -1 °С
- globallookpress.com
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -3...-1 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица.
Ветер западный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей в Москве проявлять внимательность из-за ухудшения погоды.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.