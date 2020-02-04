В Москве 4 февраля ожидается до -1 °С

В Москве во вторник, 4 февраля, ожидается до -1 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -3...-1 °C. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей в Москве проявлять внимательность из-за ухудшения погоды. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.