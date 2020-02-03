Синоптики предупредили о похолодании до -15 °С в Крыму

Руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о погоде на полуострове в ближайшие дни.

«В связи с прохождением южного циклона 5, 6 и 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица», — заявила она в беседе с РИА Новости Крым.

По её словам, с 8 февраля будет понижение температуры воздуха, которое продлится до 10 февраля. Ночью прогнозируется до -10...-15 ˚С, днём — до -3...-8 ˚С.

Также ожидается усиление ветра до 28 м/с.

«На следующей неделе опять потепление, территорию Крыма посетят тёплые атлантические воздушные массы. Днём +1...+6 градусов тепла, ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Такой характер погоды сохранится до конца недели», — добавила Любецкая.

Ранее Mkset.ru сообщал, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе.