Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе

Короткая ссылка
В столице Башкирии ожидается штормовой ветер.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на управление по гражданской защите в Уфе.

Скорость ветра может достичь 18 м/с. Температура воздуха составит -2...-4 ˚С.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности. Нежелательно находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями.

Также стало известно, что в Татарстане в течение понедельника ожидается туман.

Об этом информирует Inkazan.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, погода будет облачной, в отдельных районах возможны метель и гололёд. Скорость ветра при порывах — 17—22 м/с.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве днём в пятницу, 17 января, достигла +4,3 °С, второй день подряд превысив рекордные значения 1925 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить