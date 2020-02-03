Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе

В столице Башкирии ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на управление по гражданской защите в Уфе.

Скорость ветра может достичь 18 м/с. Температура воздуха составит -2...-4 ˚С.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности. Нежелательно находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями.

Также стало известно, что в Татарстане в течение понедельника ожидается туман.

Об этом информирует Inkazan.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, погода будет облачной, в отдельных районах возможны метель и гололёд. Скорость ветра при порывах — 17—22 м/с.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве днём в пятницу, 17 января, достигла +4,3 °С, второй день подряд превысив рекордные значения 1925 года.