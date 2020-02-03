Владимир Бортко оценил сообщения о планах экранизировать «Мастера и Маргариту» в Голливуде

Режиссёр, депутат Госдумы VII созыва Владимир Бортко оценил сообщения о планах экранизировать роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в Голливуде.

«Эта история продолжается уже лет десять. Там какая-то дама есть, которая всё время заявляет, что она время от времени что-то такое там затевает. Так что, хотят делать — пусть делают. Пускай попробуют, хотя вряд ли», — сказал Бортко в беседе с «Ридусом».

По его мнению, ничего не получится. Режиссёр пояснил, что для американской аудитории эта история непонятна.

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News оценил сообщения о планах режиссёра База Лурмана снять фильм по роману «Мастер и Маргарита».