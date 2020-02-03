В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

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В Набережных Челнах начались съёмки шестисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»
  • © PR НТВ

Ожидается, что съёмки проекта с рабочим названием «Мастер» также будут проходить в Казани, Астраханской области, Москве и Казахстане.

«Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив», — рассказали в пресс-службе НТВ.

Роли в ленте исполнят Анатолий Белый, Аристарх Венес, Никита Павленко, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Линда Лапиньш и другие.

18 января президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» в классе грузовиков.

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