В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съёмки шестисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».

Ожидается, что съёмки проекта с рабочим названием «Мастер» также будут проходить в Казани, Астраханской области, Москве и Казахстане.

«Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив», — рассказали в пресс-службе НТВ.

Роли в ленте исполнят Анатолий Белый, Аристарх Венес, Никита Павленко, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Линда Лапиньш и другие.

18 января президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» в классе грузовиков.