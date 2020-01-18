Путин поздравил экипаж Каргинова с победой на «Дакаре-2020»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» в классе грузовиков.

В экипаж «КамАЗ-мастер», помимо пилота Каргинова, входят штурман Андрей Мокеев, а также механик Игорь Леонов.

«Уважаемые Андрей Олегович, Андрей Викторович и Игорь Иванович! От всей души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Вы уверенно преодолели все этапы этих легендарных соревнований, показали упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал российской автомобильной техники», — говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.

Президент России отметил, что данный триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков и для всех, кто поддерживал команду на протяжении напряжённой гонки.

Ранее Доросинский выразил мнение, что ралли «Дакар» в Саудовской Аравии никому не интересно.