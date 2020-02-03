Вход в Исторический музей 9 февраля будет бесплатным

Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея будет бесплатным 9 февраля.

Как сообщает сайт «Москва 24», акция приурочена к 148-летию музея.

Все желающие смогут без билетов посетить и главное здание на Красной площади, и филиал комплекса — Музей Отечественной войны 1812 года.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в честь дня рождения музей подготовил для гостей праздничную программу, которая включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Подмосковья с 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.