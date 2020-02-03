Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Морозы до -10 °С и резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, во вторник, 4 февраля, температура начнёт понижаться и к вечеру среды опустится до -10 °С.

В последующие дни характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется, однако в ночные часы столбики термометров могут доходить до -13 °С.

К выходным температура станет ближе к климатической норме, отметила синоптик.

Она также напомнила, что резкая смена климатических процессов всегда сопровождается колебаниями давления. Так, к выходным оно превысит нормальные значения на десять пунктов.

Ранее сообщалось, что январь в российской столице стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.