Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
- РИА Новости
По её словам, во вторник, 4 февраля, температура начнёт понижаться и к вечеру среды опустится до -10 °С.
В последующие дни характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется, однако в ночные часы столбики термометров могут доходить до -13 °С.
К выходным температура станет ближе к климатической норме, отметила синоптик.
Она также напомнила, что резкая смена климатических процессов всегда сопровождается колебаниями давления. Так, к выходным оно превысит нормальные значения на десять пунктов.
Ранее сообщалось, что январь в российской столице стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.