Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Короткая ссылка
Морозы до -10 °С и резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
  • РИА Новости

По её словам, во вторник, 4 февраля, температура начнёт понижаться и к вечеру среды опустится до -10 °С.

В последующие дни характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется, однако в ночные часы столбики термометров могут доходить до -13 °С.

К выходным температура станет ближе к климатической норме, отметила синоптик.

Она также напомнила, что резкая смена климатических процессов всегда сопровождается колебаниями давления. Так, к выходным оно превысит нормальные значения на десять пунктов.

Ранее сообщалось, что январь в российской столице стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить