Гастроли Театра имени Вахтангова пройдут в Перми летом 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Артисты представят четыре спектакля, в том числе постановку «Евгений Онегин» с участием Алексея Гуськова, Ирины Купченко и Людмилы Максаковой.
Также будет показана «Фальшивая нота», где, помимо Гуськова, сыграет Геннадий Хазанов.
Кроме того, программа включает музыкальную комедию «Мадемуазель Нитуш» с Марией Ароновой и Александром Олешко и спектакль «Ветер шумит в тополях» с Владимиром Вдовиченковым, Владимиром Симоновым и Максимом Сухановым.
Гастроли организованы в рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми», который посвящён 300-летию города.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.