Гастроли Театра имени Вахтангова пройдут в Перми летом 2020 года

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Гастроли Театра имени Вахтангова будут проходить в Перми с 25 июня по 2 июля.
Гастроли Театра имени Вахтангова пройдут в Перми летом 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Артисты представят четыре спектакля, в том числе постановку «Евгений Онегин» с участием Алексея Гуськова, Ирины Купченко и Людмилы Максаковой.

Также будет показана «Фальшивая нота», где, помимо Гуськова, сыграет Геннадий Хазанов.

Кроме того, программа включает музыкальную комедию «Мадемуазель Нитуш» с Марией Ароновой и Александром Олешко и спектакль «Ветер шумит в тополях» с Владимиром Вдовиченковым, Владимиром Симоновым и Максимом Сухановым.

Гастроли организованы в рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми», который посвящён 300-летию города.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.

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