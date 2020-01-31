МЧС Краснодарского края предупредило о налипании мокрого снега в регионе

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МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега 31 января.
МЧС Краснодарского края предупредило о налипании мокрого снега в регионе
  • РИА Новости

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и до конца дня 31 января местами в крае ожидается сильное налипание мокрого снега.

Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, жителям и гостям Кубани рекомендовали соблюдать правила безопасности.

Ранее URA.RU сообщало о возвращении аномального тепла в Челябинскую область.

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