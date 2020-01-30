Синоптики рассказали о возвращении аномального тепла в Челябинскую область

Синоптики прогнозируют возвращение аномального тепла в Челябинскую область. С 31 января в регионе снова установится необычно высокая для этого периода температура.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз регионального ЦГМС.

Днём в пятницу потеплеет до -2 ˚С, в субботу — до -3 ˚С. Ночью ожидается -10...-15 ˚С.

Также стало известно, что в Кемеровской области возможны морозы. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на областной Гидрометцентр.

В ночь на 31 января будет до -28...-33 ˚С, местами -21...-26 ˚С. Днём ожидается до -18...-23 ˚С, в отдельных районах — до -11...-16 ˚С.

В субботу, 1 февраля, ночью возможны морозы до -23…-28 ˚С, местами до -29…-34 ˚С. Днём будет -15…-20 ˚С, в отдельных районах -9…-14 ˚С.

29 января сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение.