Синоптики рассказали о возвращении аномального тепла в Челябинскую область
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз регионального ЦГМС.
Днём в пятницу потеплеет до -2 ˚С, в субботу — до -3 ˚С. Ночью ожидается -10...-15 ˚С.
Также стало известно, что в Кемеровской области возможны морозы. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на областной Гидрометцентр.
В ночь на 31 января будет до -28...-33 ˚С, местами -21...-26 ˚С. Днём ожидается до -18...-23 ˚С, в отдельных районах — до -11...-16 ˚С.
В субботу, 1 февраля, ночью возможны морозы до -23…-28 ˚С, местами до -29…-34 ˚С. Днём будет -15…-20 ˚С, в отдельных районах -9…-14 ˚С.
29 января сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение.