Синоптики рассказали о возвращении аномального тепла в Челябинскую область

Короткая ссылка
Синоптики прогнозируют возвращение аномального тепла в Челябинскую область. С 31 января в регионе снова установится необычно высокая для этого периода температура.
Синоптики рассказали о возвращении аномального тепла в Челябинскую область
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз регионального ЦГМС.

Днём в пятницу потеплеет до -2 ˚С, в субботу — до -3 ˚С. Ночью ожидается -10...-15 ˚С.

Также стало известно, что в Кемеровской области возможны морозы. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на областной Гидрометцентр.

В ночь на 31 января будет до -28...-33 ˚С, местами -21...-26 ˚С. Днём ожидается до -18...-23 ˚С, в отдельных районах — до -11...-16 ˚С.

В субботу, 1 февраля, ночью возможны морозы до -23…-28 ˚С, местами до -29…-34 ˚С. Днём будет -15…-20 ˚С, в отдельных районах -9…-14 ˚С.

29 января сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить