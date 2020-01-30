В Самарской области увеличили количество природных памятников

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В Самарской области увеличили количество охранных зон памятников природы регионального значения.
В Самарской области увеличили количество природных памятников
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Азаров. Речь идёт о таких объектах, как «Гремячий», «Истоки реки Усы», «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Рачейская тайга» и «Семь ключей».

«Это ещё один шаг, чтобы сохранить природные богатства родной области», — написал Азаров в Instagram.

Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.

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