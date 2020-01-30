В Липецком драмтеатре прокомментировали сообщения о смерти Светланы Агеевой

Директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова прокомментировала сообщения о смерти актрисы Светланы Агеевой.

«Светлана Алексеевна сыграла в нашем театре много хороших ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Неугомонный дух», «Свадебная карусель», «Ретро». Она была очень интересной актрисой», — заявила Кулешова в беседе с Nation News.

По её словам, Агеева вела очень большую педагогическую деятельность, подготовила очень многих к поступлению в театральные училища и институты.

Как отметила Кулешова, актриса уделяла много времени и народным театрам.

«Она была прекрасным наставником нашим молодым актёрам, да и человеком она была очень хорошим», — добавила директор театра.

Агеева скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.