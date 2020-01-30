Умерла актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая эпизодическую роль в новелле «Напарник» в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Об этом сообщила РИА Новости директор театра Галина Кулешова.

«Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни», — подтвердила она.

По её словам, Агееву перевёз в Москву в 2011 году её сын. До этого на протяжении 11 лет она выступала на сцене Липецкого драматического театра.

По информации Кулешовой, прощание с актрисой пройдёт в Москве.

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