Умерла актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
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Об этом сообщила РИА Новости директор театра Галина Кулешова.
«Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни», — подтвердила она.
По её словам, Агееву перевёз в Москву в 2011 году её сын. До этого на протяжении 11 лет она выступала на сцене Липецкого драматического театра.
По информации Кулешовой, прощание с актрисой пройдёт в Москве.
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Данилы Перова, игравшего на сцене театра «Содружество актёров Таганки».