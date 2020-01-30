Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдёт в марте

Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» состоится 1 марта.

Об этом сообщает RIA56.

В концертном зале Оренбургской областной филармонии прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Камиля Сен-Санса, Пабло де Сарасате.

На сцену выйдут лауреаты международного конкурса имени Петра Чайковского и телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» разных лет. Они будут выступать в сопровождении камерного оркестра Оренбургской филармонии.

Мацуев исполнит концерт № 1 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт оперной певицы Кристине Ополайс пройдёт 25 февраля в Большом зале консерватории в Москве.