Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Также на сцену выйдет тенор Джонатан Тетельман. Выступление состоится в сопровождении симфонического оркестра. Дирижёр — Адриан Перрюшон.
Концерт посвятят памяти актёра и режиссёра Андрейса Жагарса, который возглавлял Латвийскую национальную оперу в 1996 — 2013 годах.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.