Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Москве

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Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Большом зале консерватории в Москве.
Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Москве
  • © Winfried Rothermel/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Дни.ру».

Также на сцену выйдет тенор Джонатан Тетельман. Выступление состоится в сопровождении симфонического оркестра. Дирижёр — Адриан Перрюшон.

Концерт посвятят памяти актёра и режиссёра Андрейса Жагарса, который возглавлял Латвийскую национальную оперу в 1996 — 2013 годах.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.

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