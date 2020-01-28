Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Москве

Концерт оперной певицы Кристины Ополайс пройдёт 25 февраля в Большом зале консерватории в Москве.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Также на сцену выйдет тенор Джонатан Тетельман. Выступление состоится в сопровождении симфонического оркестра. Дирижёр — Адриан Перрюшон.

Концерт посвятят памяти актёра и режиссёра Андрейса Жагарса, который возглавлял Латвийскую национальную оперу в 1996 — 2013 годах.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.