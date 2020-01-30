Синоптики прогнозируют морозы до -13 °С в Москве
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«Предварительные расчёты говорят о том, что температура в ночные часы в Москве в середине следующей недели может понижаться до -13...-8 °С», — сказала она РИА Новости.
По прогнозам синоптиков, дневная температура будет отрицательной, в пределах -6...-1 °С.
Как отметила Позднякова, даже при таких значениях среднесуточная температура окажется на несколько градусов выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.