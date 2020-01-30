Синоптики прогнозируют морозы до -13 °С в Москве

Морозы до -13 °С ожидаются в ночные часы в Москве на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предварительные расчёты говорят о том, что температура в ночные часы в Москве в середине следующей недели может понижаться до -13...-8 °С», — сказала она РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, дневная температура будет отрицательной, в пределах -6...-1 °С.

Как отметила Позднякова, даже при таких значениях среднесуточная температура окажется на несколько градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.