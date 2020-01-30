Синоптики прогнозируют морозы до -13 °С в Москве

Короткая ссылка
Морозы до -13 °С ожидаются в ночные часы в Москве на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики прогнозируют морозы до -13 °С в Москве
  • © РИА Новости

«Предварительные расчёты говорят о том, что температура в ночные часы в Москве в середине следующей недели может понижаться до -13...-8 °С», — сказала она РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, дневная температура будет отрицательной, в пределах -6...-1 °С.

Как отметила Позднякова, даже при таких значениях среднесуточная температура окажется на несколько градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить