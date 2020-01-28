Усадьбу Сандецкого и дом Марджани отреставрируют в Казани

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Глава комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о планах по реставрации на 2020 год.
Усадьбу Сандецкого и дом Марджани отреставрируют в Казани
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Об этом сообщает «Реальное время».

«В текущем году реставрационные работы будут проводиться на объектах дом Марджани, дом Дротоевского-Молоткова, усадьба Сандецкого, Гостинодворская церковь», — заявил Гущин в рамках итоговой коллегии.

По его словам, не оставят без внимания памятник павшим воинам при взятии Казани, дом Мюфке, дом Чукашева и другие объекты.

Ранее kp.ru сообщал, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом регионального значения.

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