Усадьбу Сандецкого и дом Марджани отреставрируют в Казани
- © dumrt.ru
Об этом сообщает «Реальное время».
«В текущем году реставрационные работы будут проводиться на объектах дом Марджани, дом Дротоевского-Молоткова, усадьба Сандецкого, Гостинодворская церковь», — заявил Гущин в рамках итоговой коллегии.
По его словам, не оставят без внимания памятник павшим воинам при взятии Казани, дом Мюфке, дом Чукашева и другие объекты.
Ранее kp.ru сообщал, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом регионального значения.