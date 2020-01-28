В Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам
- Омск. Архивное фото / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Обь-Иртышского УГМС.
«За весь период наблюдений начиная с 1900 года 27 января 2020 года в Омске по осадкам был перекрыт суточный максимум», — сказали синоптики.
В целом в январе в Омске выпало 32 мм снега, что составляет 131% от нормы.
Ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.