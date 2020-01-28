В Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам

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В понедельник, 27 января, в Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам. Выпало 5,2 мм снега, что на 0,4 мм превышает показатель 1921 года.
В Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам
  • Омск. Архивное фото / © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Обь-Иртышского УГМС.

«За весь период наблюдений начиная с 1900 года 27 января 2020 года в Омске по осадкам был перекрыт суточный максимум», — сказали синоптики.

В целом в январе в Омске выпало 32 мм снега, что составляет 131% от нормы.

Ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.

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