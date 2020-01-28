В «Зарядье» начали продажу комбинированных билетов

В столичном парке «Зарядье» в рамках специальной акции до 24 февраля можно приобрести комбинированный билет на две выставки и кинопоказ.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в настоящее время в выставочном зале павильона «Медиацентр» открыта экспозиция «Год театра. Занавес!», на которой представлено более 80 фотографий актёров и режиссёров.

В подземном музее «Зарядья» можно увидеть работы современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского.

22 января, как сообщало «Утро.ру», в Московском международном Доме музыки выступили арт-проект «Тенора XXI века» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».