Арт-проект «Тенора XXI века» и оркестр «Русская филармония» выступят 22 января в Москве
- @tenors21century
Поводом для выступления станет Татьянин день. Участники концерта исполнят такие песни, как «Лебединая верность», «Алёнушка», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив».
«Русская филармония» работает в разных жанрах, в том числе сохраняет музыкальное наследие ХХ века. В состав арт-проекта «Тенора XXI века» входят солисты московских и европейских оперных театров.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что народный артист России Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве.