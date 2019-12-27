Арт-проект «Тенора XXI века» и оркестр «Русская филармония» выступят 22 января в Москве

Арт-проект «Тенора XXI века» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступят 22 января в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».

Поводом для выступления станет Татьянин день. Участники концерта исполнят такие песни, как «Лебединая верность», «Алёнушка», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив».

«Русская филармония» работает в разных жанрах, в том числе сохраняет музыкальное наследие ХХ века. В состав арт-проекта «Тенора XXI века» входят солисты московских и европейских оперных театров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что народный артист России Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве.