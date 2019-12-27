Арт-проект «Тенора XXI века» и оркестр «Русская филармония» выступят 22 января в Москве

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Арт-проект «Тенора XXI века» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступят 22 января в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».
Арт-проект «Тенора XXI века» и оркестр «Русская филармония» выступят 22 января в Москве
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Поводом для выступления станет Татьянин день. Участники концерта исполнят такие песни, как «Лебединая верность», «Алёнушка», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив».

«Русская филармония» работает в разных жанрах, в том числе сохраняет музыкальное наследие ХХ века. В состав арт-проекта «Тенора XXI века» входят солисты московских и европейских оперных театров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что народный артист России Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве.

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