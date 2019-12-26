Народный артист России Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве, сообщает газета «Дни.ру».

Концерт состоится в «Крокус Сити Холле». В нём также примет участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.

Программа включает Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром.

В 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения Чайковского. Выступление Мацуева станет одним из первых концертов, посвящённых этой дате.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что театр «Новая опера» представит новогоднюю программу 13 января в Москве.