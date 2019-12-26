Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве
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- РИА Новости
Концерт состоится в «Крокус Сити Холле». В нём также примет участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.
Программа включает Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром.
В 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения Чайковского. Выступление Мацуева станет одним из первых концертов, посвящённых этой дате.
Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что театр «Новая опера» представит новогоднюю программу 13 января в Москве.