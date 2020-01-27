Пользователи нескольких стран сообщают о сбоях в работе Google

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Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи нескольких стран сообщают о сбоях в работе Google
  • © Reuters

На перебои стали жаловаться около 21:23, технические неполадки наблюдаются в США, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании и Болгарии.

У 89% пользователей проблемы с работой сайта, у 10% — со входом в учётную запись.

Ранее многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке войти в личный аккаунт Mail.ru. Сбои наблюдались примерно с 10:00 в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В беседе с URA.RU пресс-секретарь компании Артём Попов прокомментировали ситуацию с техническим сбоем.

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