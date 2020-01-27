Эксперт прокомментировал победу Билли Айлиш на «Грэмми»

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Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал победу американской певицы Билли Айлиш на «Грэмми».
Эксперт прокомментировал победу Билли Айлиш на «Грэмми»
  • Reuters

«Любая победа — это в любом случае командная победа, ведь, как мы знаем, самые хитовые композиции прошлого года она создавала вместе с братом. Понятно, что здесь приложена и продюсерская рука, потому что всё очень профессионально сделано и продуманы все детали», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, образ Айлиш, в котором она появилась на церемонии вручения, говорит о том, что всё очень точно сделано.

Как считает эксперт, певица появилась в нужное время и в нужном месте, она привлекает внимание, когда делает нечто, отличное от других.

Ранее сообщалось, что Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad Guy в номинации «Лучшая песня года».

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