Юлия Пересильд рассказала о работе с Евгением Мироновым

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Актриса Юлия Пересильд после возвращения с гастролей в Париже рассказала о работе с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым.
Юлия Пересильд рассказала о работе с Евгением Мироновым
  • © РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что гастроли с Мироновым требуют максимум отдачи, поскольку у худрука всегда есть множество замечаний и поправок.

«Это же так здорово, что при своём высоком статусе, когда уже, казалось бы, можно расслабиться и купаться в лучах славы, он помогает нам становиться ещё лучше. Я принимаю все замечания и с удовольствием пытаюсь сделать то, что он просит», — пояснила она.

Юлия Пересильд также добавила, что Миронов всегда делает это только ради качества спектакля.

Ранее актриса Татьяна Арнтгольц в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как поступала в театральное училище.

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