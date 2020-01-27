Синоптик предупредил о вечерней гололедице в Москве 27 января

Короткая ссылка
Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что вечером 27 января в Москве ожидается гололедица.
Синоптик предупредил о вечерней гололедице в Москве 27 января
  • globallookpress.com

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах к вечеру образуется гололедица, так как температура в начале дня составит +3...+1 °С, а к вечеру понизится до -3...-1 °С», — цитирует его РИА Новости.

Синоптик добавил, что ветер в столице будет северный с переходом на восточный, 4—9 м/с.

Ранее стало известно, что средняя температура января в Москве в настоящий момент превышает норму на рекордные 10 °С.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить