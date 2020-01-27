Синоптик предупредил о вечерней гололедице в Москве 27 января

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что вечером 27 января в Москве ожидается гололедица.

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах к вечеру образуется гололедица, так как температура в начале дня составит +3...+1 °С, а к вечеру понизится до -3...-1 °С», — цитирует его РИА Новости.

Синоптик добавил, что ветер в столице будет северный с переходом на восточный, 4—9 м/с.

Ранее стало известно, что средняя температура января в Москве в настоящий момент превышает норму на рекордные 10 °С.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.