Земфира примет участие в фестивале «Рок над Волгой»

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Певица Земфира примет участие в фестивале «Рок над Волгой» в Самаре, который состоится 27 июня 2020 года.
Земфира примет участие в фестивале «Рок над Волгой»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт исполнительницы.

«Мы с нетерпением ждём выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. «Мумий Тролль» и Земфира, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, ещё не выступавшие на фестивале», — заявил директор компании NCA Михаил Шурыгин.

Также известно, что в Самаре выступят группы «Би-2» и «Мумий Тролль». Кроме того, ожидается приезд американской группы Papa Roach.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA состоится 12 марта в Москве.

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