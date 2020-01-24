Земфира примет участие в фестивале «Рок над Волгой»
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт исполнительницы.
«Мы с нетерпением ждём выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. «Мумий Тролль» и Земфира, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, ещё не выступавшие на фестивале», — заявил директор компании NCA Михаил Шурыгин.
Также известно, что в Самаре выступят группы «Би-2» и «Мумий Тролль». Кроме того, ожидается приезд американской группы Papa Roach.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA состоится 12 марта в Москве.