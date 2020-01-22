Концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA пройдёт 12 марта в Москве
- @ERAmusic.official
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на организаторов.
Музыканты представят программу The Live Experience и воссоздадут на сцене атмосферу своего нового альбома The 7th Sword.
«Мы хотели перенести зрителей туда, где они ещё никогда не оказывались на живых концертах», — заявил Леви.
По словам композитора, иногда музыка может попадать прямо в душу, возможность поделиться этими эмоциями с российскими поклонниками станет для него удивительным и радостным опытом.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.