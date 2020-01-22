Концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA пройдёт 12 марта в Москве

Короткая ссылка
Концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA состоится 12 марта в Москве.
Концерт проекта французского композитора Эрика Леви ERA пройдёт 12 марта в Москве
  • @ERAmusic.official
  • Facebook

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на организаторов.

Музыканты представят программу The Live Experience и воссоздадут на сцене атмосферу своего нового альбома The 7th Sword.

«Мы хотели перенести зрителей туда, где они ещё никогда не оказывались на живых концертах», — заявил Леви.

По словам композитора, иногда музыка может попадать прямо в душу, возможность поделиться этими эмоциями с российскими поклонниками станет для него удивительным и радостным опытом.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить