МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге и Ленобласти

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Представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о сильном ветре в ближайшие сутки.
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге и Ленобласти
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в регионе ожидается снег, мокрый снег и снег с дождем.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 12—15 м/с.

На дорогах сохранится гололедица.

Сотрудники МЧС просят водителей и пешеходов не парковать личные автомобили и не ходить рядом с неустойчивыми конструкциями, линиями электропередач, рекламными щитами и деревьями, а также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием.

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