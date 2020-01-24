В Москве 24 января ожидается до +3 °С

В Москве в пятницу, 24 января ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Днём температура воздуха составит от +1 до +3 °С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометра опустятся до 0...+2 °С. Ветер усилится до 7—12 м/с, а порывы достигнут 18 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.