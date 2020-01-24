В Москве 24 января ожидается до +3 °С

Короткая ссылка
В Москве в пятницу, 24 января ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Днём температура воздуха составит от +1 до +3 °С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометра опустятся до 0...+2 °С. Ветер усилится до 7—12 м/с, а порывы достигнут 18 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить