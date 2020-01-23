Татьяна Арнтгольц рассказала, как поступала в театральное училище

Актриса Татьяна Арнтгольц рассказала о поступлении в московское театральное училище вместе с сестрой.

По её словам, мама предупреждала девушек о сложностях в Москве, но они всё же решили попробовать.

«Мы с Олей обе поступили с первого раза. Думали, что если одной повезёт, то уже замечательно! А тут такое счастье! Почему обеих приняли? Видимо, не хотели разлучать. Ну это, конечно, шутка. Просто приняли — и всё», — поделилась актриса в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

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