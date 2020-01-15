Пашутин рассказал, почему решил стать актёром

Народный артист России Александр Пашутин рассказал, как решил стать актёром.

«Это было в воронежском Суворовском училище. Там был драматический кружок, и я туда записался. И там была Капитолина Максимовна, она вела этот кружок, актриса местного Драмтеатра имени Кольцова. Она поставила спектакль, где я играл дворника, у меня были борода, усы. И мне так это понравилось, сама игра, мой персонаж, что я решил стать актёром», — признался Пашутин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Он добавил, что, вернувшись в Москву, поступил в студию при Театре им. Станиславского.

Ранее актёр Юрий Григорьев, сыгравший профессора Селезнёва в картине «Гостья из будущего», в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о создании ремейка фильма.