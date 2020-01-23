Борис Гуц рассказал о новом фильме «Смерть нам к лицу»

Режиссёр Борис Гуц рассказал о своей новой картине «Смерть нам к лицу» о молодой семейной паре, которой срочно нужно найти огромные деньги для лечения от онкологического заболевания.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он отметил, что в работе над фильмом, снятым в жанре комедийной мелодрамы, использовалось несколько реальных историй.

«Одна — реальный случай с меланомой на четвёртой стадии, сборами 4 млн рублей и с лечением в Германии. 19-летняя девушка всего лишь вырезала родинку, а через два года ей поставили диагноз. Ей собрали деньги, она вылечилась. А весёлое отношение к смерти — это моя личная история. Четыре года назад я пережил клиническую смерть, мне поставили не самый оптимистический диагноз, и целый год я веселил народ, как и моя героиня», — признался режиссёр.

Ранее актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о роли в фильме «Союз спасения».