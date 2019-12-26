Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»

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Актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о съёмках в фильме «Союз спасения».
Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»
  • © kino-teatr.ru

«Весь съёмочный период был похож на некое приключение. Я на самом деле, безумно благодарен создателям фильма, а именно режиссёру и продюсерам, которые поместили нас в максимально приближенные обстоятельства декабристов», — признался артист.

Он также добавил, что сцена на Сенатской площади снималась в условиях настоящих морозов, и актёры смогли действительно почувствовать, что ощущали декабристы зимой 1825 года.

Ранее актёр Марат Башаров в беседе с «Известиями» рассказал о репетициях нового спектакля «Непьеса на двоих» режиссёра Александра Онищенко, где он сыграет вместе с Еленой Захаровой.

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