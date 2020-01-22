В лесах Подмосковья ликвидировали 600 свалок в 2019 году

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В лесах Московской области ликвидировали около 600 свалок в 2019 году — более 21 тыс. кубометров мусора.
В лесах Подмосковья ликвидировали 600 свалок в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На расширенном заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию обсуждались актуальные вопросы организации мероприятий по очистке земель лесного фонда, примыкающих к населённым пунктам.

«Одной из главных проблем остаются несанкционированные свалки. Важно чётко понимать, кто должен убирать мусор, как бороться с нарушителями и какие меры необходимо принять в ближайшее время», — заявил глава комитета Владимир Шапкин.

На данный момент финансирование мероприятий по очистке территорий лесного фонда от мусора увеличено почти вдвое. В 2020 году на уборку несанкционированных свалок в лесах направлено около 155 млн рублей.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

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