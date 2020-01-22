Мюзикл «Стиляги» Театра наций откроет программу фестиваля премии «Золотая маска»

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Мюзикл «Стиляги» Театра наций откроет в субботу, 25 января, программу фестиваля российской национальной театральной премии «Золотая маска» в Москве.
Мюзикл «Стиляги» Театра наций откроет программу фестиваля премии «Золотая маска»
  • @goldenmaskfestival
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу премии.

Среди первых участников конкурсной программы — спектакли Большого театра и Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Также в список попали мюзикл «Винил» пермского «Театра-Театра »и балеты «Петрушка» и «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета. Жюри музыкального театра будет смотреть их в Перми.

Впервые в фестивале примут участие театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы.

В конкурсной и внеконкурсных программах участвует 81 театр из 29 городов. В конкурсной программе на национальную театральную премию выдвинуто свыше 240 деятелей.

Церемония награждения лауреатов пройдёт 15 апреля.

Ранее «Утро.ру» сообщало о новогодней программе театра «Новая опера» в Москве.

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