В Казани откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана»

В Казани в культурном центре имени А.С. Пушкина 31 января состоится открытие выставки «Архитектурное наследие Татарстана».

Как сообщает «Реальное время», в экспозиции будут представлены образцы архитектуры XIX века.

Посетители выставки смогут увидеть дома зажиточных крестьян, купцов и помещиков, дворянские усадьбы, земские школы и больницы, церкви, мечети и медресе.

Выставка будет работать до 31 марта.

Вход бесплатный.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.