В Казани откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана»

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В Казани в культурном центре имени А.С. Пушкина 31 января состоится открытие выставки «Архитектурное наследие Татарстана».
В Казани откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана»
  • Татарстан. Архивное фото / © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», в экспозиции будут представлены образцы архитектуры XIX века.

Посетители выставки смогут увидеть дома зажиточных крестьян, купцов и помещиков, дворянские усадьбы, земские школы и больницы, церкви, мечети и медресе.

Выставка будет работать до 31 марта.

Вход бесплатный.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.

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