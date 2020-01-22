В Казани откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана»
- Татарстан. Архивное фото / © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», в экспозиции будут представлены образцы архитектуры XIX века.
Посетители выставки смогут увидеть дома зажиточных крестьян, купцов и помещиков, дворянские усадьбы, земские школы и больницы, церкви, мечети и медресе.
Выставка будет работать до 31 марта.
Вход бесплатный.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.