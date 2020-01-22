Музей-заповедник «Казанский Кремль» организовал бесплатное посещение в честь своего дня рождения.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт заповедника, музей «Казанский Кремль» был открыт 26 лет назад.

В честь этого все экспозиции на его территории 22 января будут работать бесплатно, в том числе Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры, Музей истории Благовещенского собора, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех Татьян и учащихся вузов на бесплатную обзорную экскурсию «Херсонес — город двух тысячелетий».