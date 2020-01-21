В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с

В Челябинской области в ночь на 22 января прогнозируются сильный снег, метели и гололедица.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства дорожного строительства и транспорта.

«Метеорологи прогнозируют на крайнем западе области сильный снег. В отдельных районах ожидаются порывистый ветер, метели и гололедица», — сказали в ведомстве.

По прогнозу челябинского ЦГМС, скорость ветра может достигать 20 м/с.

Также стало известно об ухудшении погоды 22 января в Татарстане. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на республиканское МЧС.

Как прогнозирует региональный гидрометцентр, возможна метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Ожидаются гололёд, сильный западный ветер с порывами до 15—20 м/с. Ночью — сильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Ранее метеорологи заявили об абсолютном температурном рекорде в Москве в январе.