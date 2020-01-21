МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве

Спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с, гололедице и мокром снеге в период со вторника, 21 января, по среду, 22 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:00 21 января с сохранением до 10:00 22 января местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12—17 м/с. Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют водителям снижать скорость движения на дорогах, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных манёвров, не парковаться вблизи деревьев или слабоукреплённых конструкций.

Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге во вторник, 21 января.