МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве
- globallookpress.com
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:00 21 января с сохранением до 10:00 22 января местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12—17 м/с. Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.
В ведомстве рекомендуют водителям снижать скорость движения на дорогах, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных манёвров, не парковаться вблизи деревьев или слабоукреплённых конструкций.
Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге во вторник, 21 января.