В Петербурге оценили ущерб от незаконной вырубки елей в праздники

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В Санкт-Петербурге оценили ущерб, нанесённый из-за незаконной вырубки елей в новогодние праздники.
В Петербурге оценили ущерб от незаконной вырубки елей в праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на комитет по благоустройству.

«На территориях, подведомственных комитету по благоустройству, совершён несанкционированный снос 59 деревьев, пострадали хвойники, как я уже сказала, ели и сосны. В частности, на территории Калининского района снесено 19 деревьев», — заявила начальник отдела содержания территории зелёных насаждений Ольга Шумилова.

Ели, у которых срубили только верхушку, будут восстанавливать. Ствол обработают специальным раствором. Деревьям потребуется по меньшей мере пять лет, но прежний вид они уже не обретут.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области рассказали о плане по борьбе с «чёрными лесорубами».

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