Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ региона Борис Беляев заявил, что, согласно прогнозу погоды от Башгидромета, в течение недели погода будет неустойчивой.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Несколько дней подряд ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя со снегом.

Температура воздуха в ночное время составит -6 ˚С, в дневное — +1...-4 ˚С. К концу недели осадки прекратятся. Похолодает до -15 ˚С.

Также стало известно, что количество снега, выпавшее в Томске за 17 и 18 января, достигло почти декадной нормы в 16 см. Об этом информирует портал Vtomske.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину.

Она отметила, что высота снежного покрова на утро пятницы достигала 66 см, на утро субботы — 80 см, а к вечеру увеличилась ещё.

«Такое количество осадков выпало из-за прохождения циклонических серий — один циклон у нас меняется на второй. Проходили фронтальные раздела. Меняется сейчас и температура», — пояснила эксперт.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Кирове. Ожидается резкое похолодание.