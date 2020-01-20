Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru.
Несколько дней подряд ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя со снегом.
Температура воздуха в ночное время составит -6 ˚С, в дневное — +1...-4 ˚С. К концу недели осадки прекратятся. Похолодает до -15 ˚С.
Также стало известно, что количество снега, выпавшее в Томске за 17 и 18 января, достигло почти декадной нормы в 16 см. Об этом информирует портал Vtomske.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину.
Она отметила, что высота снежного покрова на утро пятницы достигала 66 см, на утро субботы — 80 см, а к вечеру увеличилась ещё.
«Такое количество осадков выпало из-за прохождения циклонических серий — один циклон у нас меняется на второй. Проходили фронтальные раздела. Меняется сейчас и температура», — пояснила эксперт.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Кирове. Ожидается резкое похолодание.