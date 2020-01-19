У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-юго-западу от района Молибагу.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 118,1 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали в Китае землетрясение магнитудой 5,9.
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