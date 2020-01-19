В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,9

Сейсмологи зафиксировали в Китае землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Эпицентр землетрясения находился в 158,2 км к югу от уезда Яркенд. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.