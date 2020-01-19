В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,9
Сейсмологи зафиксировали в Китае землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Эпицентр землетрясения находился в 158,2 км к югу от уезда Яркенд.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: