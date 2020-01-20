Участник группы «Тараканы» прокомментировал смерть основателя «Ляписа Трубецкого»

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Рок-музыкант, фронтмен московской группы «Тараканы» Дмитрий Спирин прокомментировал сообщения о смерти основателя «Ляписа Трубецкого» Руслана Владыко.
Участник группы «Тараканы» прокомментировал смерть основателя «Ляписа Трубецкого»
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«Мы не дружили, но я неоднократно встречался с Русланом Владыко на концертах, мы вместе передвигались на гастрольных автобусах. Я сотрудничал с «Ляписом Трубецким», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Спирин, его брали в качестве рок-диджея на разогрев перед концертами. Это было лет пять назад.

По словам участника группы «Тараканы», Владыко был очень хорошим музыкантом и душевным человеком.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года.

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