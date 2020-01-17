Международный цирковой фестиваль пройдёт 5—9 марта в Ижевске

Международный фестиваль циркового искусства пройдёт 5—9 марта в Ижевске.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу цирка Удмуртии.

Ожидается около 200 участников из России, Колумбии, Франции, Эфиопии и других стран. Будут представлены цирковая акробатика, воздушная гимнастика, жонглирование — всего более 20 номеров разных жанров и направлений.

В состав жюри войдут известные цирковые деятели, президенты компаний разных стран.

Ранее «Утро.ру» сообщало о показе китайской танцевальной драмы «Конфуций» в Москве и Санкт-Петербурге.