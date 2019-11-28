Китайскую танцевальную драму «Конфуций» покажут в Москве и Петербурге в декабре

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Китайскую танцевальную драму «Конфуций» покажут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Утро.ру».
Китайскую танцевальную драму «Конфуций» покажут в Москве и Петербурге в декабре
  • РИА Новости

На сцене Мариинского театра её можно будет увидеть 3 и 4 декабря, на сцене театра «Новая Опера» — 8 и 9 декабря.

В постановке задействованы артисты Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы и музыканты Китайского национального оркестра народных инструментов. Режиссёр — Кун Дэсинь.

Главным героем «Конфуция» является мудрец, странствующий по стране с посланием мира.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве.

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