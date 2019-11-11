Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве

Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве, сообщают «Дни.ру».

Он состоится в рамках проекта «Автографы и имиджи».

Будут представлены фрагменты классических балетов, в которых участвовал Лиепа, а также современные постановки.

На сцену выйдут прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народная артистка России Илзе Лиепа, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также ряд других артистов.

Режиссёр и ведущий концерта — народный артист России Андрис Лиепа.

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