Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве
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Он состоится в рамках проекта «Автографы и имиджи».
Будут представлены фрагменты классических балетов, в которых участвовал Лиепа, а также современные постановки.
На сцену выйдут прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народная артистка России Илзе Лиепа, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также ряд других артистов.
Режиссёр и ведущий концерта — народный артист России Андрис Лиепа.
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