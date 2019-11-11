Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве

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Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве, сообщают «Дни.ру».
Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве
  • © Государственный Кремлёвский Дворец
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Он состоится в рамках проекта «Автографы и имиджи».

Будут представлены фрагменты классических балетов, в которых участвовал Лиепа, а также современные постановки.

На сцену выйдут прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народная артистка России Илзе Лиепа, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также ряд других артистов.

Режиссёр и ведущий концерта — народный артист России Андрис Лиепа.

Ранее «Утро.ру» сообщало о юбилее театра «Балет Москва».

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